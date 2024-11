Lanazione.it - Capodimonte, l’omaggio di Giulia Mazzoni ad Artemisia Gentileschi

Firenze, 23 novembre 2024 – Dopo il successo della sua esibizione in apertura de "Il tempo delle donne” al Teatro el Maggio Musicale Fiorentino, nuovo omaggio della compositrice e pianista toscana, adin un’iniziativa contro la violenza sulle donne. Infatti, alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, domenica 24 novembre alle ore 16, il Museo e Real Bosco di, a Napoli, ospitaper uno speciale concerto omaggio alla pittricee alla forza delle donne. Il programma si aprirà proprio con l'esecuzione speciale del brano '’ eseguito da. Il Museo e Real Bosco dicustodisce tre opere di(Roma, 8 luglio 1593 - Napoli post agosto 1654): la 'Giuditta che decapita Oloferne’ (1612-1613) esposto nella nuova sala 62 detta 'dei capolavorì, l'Annunciazionè (1630) e la 'Giuditta e la Fantescà (1645-50) in sala 93.