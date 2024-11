Ilrestodelcarlino.it - Amore, qual è la premessa per una relazione sana: la lectio di Umberto Galimberti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Loreto, 23 novembre 2024 - Pubblico delle grandi occasioni ieri sera al Palacongressi di Loreto, per “Amare alla follia”,disul tema dell’, proposta dall’Amministrazione Comunale lauretana come evento correlato alla ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che cade lunedì 25. Un appuntamento di spessore per riflettere in chiave inedita sulle relazioni affettive, in cui il noto filosofo ha spaziato magistralmente da Platone fino ai giorni nostri per raccontare ciò che l’è, e, quindi, anche ciò che non dovrebbe essere: di certo non possesso, non violenza, non morte. "Stimolare il dibattito pubblico con eventi come questo – ha spiegato l’assessore alla Cultura Francesca Carli - ritengo sia un compito specifico di chi amministra: la cultura è uno dei più potenti ed incredibili strumenti di coesione per una collettività, in grado di compattarla di fronte a valori universali come il rispetto per le donne.