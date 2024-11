Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, Paulo Fonseca: Theo Hernandez è il miglior terzino sinistro al mondo ma…

Leggi su Dailymilan.it

si sofferma sul momento difficile diin conferenza stampa alla vigilia di. Le dichiarazioni dell’allenatore portoghesedifende! L’allenatore delha espresso la sua massima fiducia nei confronti delfrancese in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la.Il tecnico portoghese ha definito il proprio numero diciannove come un grandissimo giocatore. Ilalsenza alcun dubbio. Un calciatore che sta attraversano un momento difficile in questo avvio di stagione solamente a causa di un periodo di adattamento.L’analisi disulle ultime prestazioni realizzate dal difensore:è un grandissimo calciatore. Per me ildel, non ho dubbi.