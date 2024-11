Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-11-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità domani pomeriggio corteo da Piramide a Piazza Vittorio la manifestazione è promossa dall’Associazione nonunadimeno in vista della giornata nazionale contro la violenza sulle donne il corteo sfilerà lungo viale Aventino Porta Capena via di San Gregorio via Labicana e via Merulana possibili Dunque nel corso del pomeriggio di domani chiusura ale deviazioni per 30 linee di bus ancora domani pomeriggio dalle 18 è in programma un corteo anche in zona San Lorenzo da via dei Frentani a piazzale Aldo Moro tutti i dettagli e aggiornamenti sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità