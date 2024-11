Isaechia.it - Striscia la Notizia, Stash dei The Kolors riceve il Tapiro d’Oro dopo il furto: “Il karma gira!”

Leggi su Isaechia.it

Una settimana fa il frontman dei TheFiordispino è stato vittima di unin pieno centro a Milano.Il cantante, che è stato tra gli ospiti della prima puntata dello show di Canale 5 This is me, dedicato ai talenti che sono stati tra gli allievi di Amici nel corso degli anni, è stato derubato di alcuni orologi, che aveva con sé per portarli in una cassetta di sicurezza in banca, ma alla fine è riuscito fortunatamente a recuperarli.Proprio per ilsubito,ha ricevuto il famoso, da parte di Valerio Staffelli, nel servizio andato in onda ieri sera ala.Intervistato dall’inviato del tg satirico di Canale 5, Fiordispino ha raccontato come sono andate le cose e qual è stata la tecnica dei ladri per sottrargli gli orologi:Praticamente eravamo io e mio cugino, il batterista, dovevo andare il pomeriggio in banca a mettere gli orologi in sicurezza.