Lanazione.it - Sharif Elanain arrestato in Egitto: è accusato di diffusione di materiale pornografico. Cosa rischia

Terni, 22 novembre 2024 – E’di produzione edi, pena per la qualeda sei mesi a tre anni di carcere. Sono ore d’ansia per, il 44enne cittadino italo-egiziano residente a Terni che si trova attualmente detenuto nel carcere di Giza. L’uomo è statoil 9 novembre scorso dopo il suo arrivo al Cairo. Le autorità italiane hanno chiesto a quelle egiziane di poterlo visitare in carcere, in modo da poterne accertare le condizioni di detenzione. La richiesta per la visita, alla quale dovrebbe partecipare anche la madre dell'uomo, è già stata inoltrata e si è in attesa di una risposta., secondo quanto si apprende da fonti informate, è statoappena atterrato all'aeroporto del Cairo. Il capo di imputazione è stato comunicato dal Procuratore egiziano al legale del 44enne.