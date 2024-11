Gaeta.it - Sequestro di azienda in provincia di Avellino: mancanza di requisiti ambientali

Facebook WhatsAppTwitter Recentemente, un’situata indi, specializzata nella lavorazione di materiale plastico rinforzato, è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo forestale. Questa operazione è parte di un piano di controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati di natura ambientale. Le verifiche hanno messo in luce che la società non rispettava le normative vigenti, operando senza iminimi necessari e in assenza dell’Autorizzazione unica ambientale.Le ispezioni dei carabinieriI carabinieri del Nucleo forestale hanno effettuato controlli su diverse aziende della zona, concentrandosi sulle attività che potrebbero avere un impatto sull’ambiente. Durante uno di questi interventi, è stato riscontrato che l’di lavorazione plastica si discostava dalle normative stabilite in materia di sicurezza ambientale e gestionale.