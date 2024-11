Unlimitednews.it - Sace, focus sul Piano Mattei per le imprese italiane

ROMA (ITALPRESS) – Un percorso formativo dedicato alleche desiderano acquisire competenze per operare nelle geografie incluse nel, che mira a creare relazioni commerciali e valorizzare le eccellenze. E’ “Africa Champion Program”, lanciato dacon il patrocinio del ministero degli Esteri e con il supporto della struttura di missione per l’attuazione deldella Presidenza del Consiglio dei ministri insieme ad attori istituzionali come l’Agenzia Ice, Cop, Simest, Confindustria Assafrica & Mediterraneo e Càmara de Comèrcio Mocambique-Itàlia, che prenderà ufficialmente il via nel 2025. “Si tratta di un programma di formazione e di incontri con quelli che possono essere i nuovi player con cui le aziendepossono confrontarsi in Africa.