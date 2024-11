Rimprovera l’autista perché il bus è in ritardo poi lo picchia selvaggiamente Il giorno dopo lo picchia anche il padre

Leggi su Dayitalianews.com

Si susseguono a cadenza periodica le aggressioni,feroci e violente, a danno di personale sui mezzi di trasporto pubblici che non fanno altro che alimentare un clima di tensione e paura tra i lavoratori. Uno dei casi più eclatanti fu l’accoltellamento ad un capotreno, reo di aver chiesto i biglietti a due giovani, ma di episodi simili se ne verificano davvero tanti, troppi.L’ultimo grave episodio ha avuto luogo in piazza Garibaldi a Teramo, dove un conducente di un bus del gruppo TUA è stato aggredito prima da un ragazzo il 20 novembre e, ildal.L’aggressione alUn giovane avrebbeto un autista dell’autobus per essere ine poi, senza aver prenotato la fermata, avrebbe cercato di scendere dalla porta sbagliata.ha poi aperto la porta, ma il ragazzo già visibilmente agitato lo ha insultato colpendolo violentemente con dei pugni al volto facendolo cadere a terra, per poi far perdere le sue tracce.