Ilrestodelcarlino.it - Mediobanca alla corte delle Winx. Tec Movie scommette su Rainbow

LORETO (Ancona)sulle fatine. Tec– veicolo indipendente costituito dai soci aderenti all’iniziativa di The Equity Club, il club deal promosso da Roberto Ferraresi e Filippo Penatti, che opera per conto di un gruppo di clienti Ultra High Net Worth di– entra nel capitale diGroup di Iginio Straffi, la principale realtà italiana nel panorama internazionale in grado di competere con i colossi di animazione e intrattenimento. L’investimento è di 90 milioni e porterà Teca detenere una quota di minoranza significativa del capitale. L’operazione, finalizzata a sostenere la crescita del gruppo, rappresenta un passo strategico per consolidare la posizione dicome eccellenza italiana nella produzione di contenuti audiovisivi e di animazione.