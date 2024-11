Oasport.it - LIVE Islanda-Italia 25-49, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: 9 punti di Bortolani e 7 di Grant Basile, +24 azzurri all’intervallo lungo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude il secondo quarto: si vasul punteggio di 25-49 in favore dell’!25-49 Rimbalzo di Gunnarson.23-49 Piazzato di Marco Spissu: glivolano a +26, altro time-out di Pedersen a 30? dalla seconda sirena.23-47 MICHELE VITALI! LA TRIPLAAAAAAAA23-44 Coast-to-coast di Fridriksson.21-44 Floater di Giordanoper il +23.21-42 2/2 per Hlinason in lunetta: l’rosicchia un paio di.19-42 MARCO SPISSU! LA BOMBA DEL CAPITANO DI QUESTA SERA.19-39 Steinaon sblocca l’dal campo dopo un lunghissimo digiuno dove i padroni di casa hanno segnato solo a cronometro fermo.17-39 GIORDANOOO BORTOLAANIII!! TRIPLAAAAAA17-36 Ancora 2/2 dalla lunetta per Fridriksson.Coach Gianmarco Pozzecco chiama time-out per parlare un attimo con i suoi ragazzi.