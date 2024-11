Oasport.it - LIVE Altmaier-Van de Zandschulp 4-6, 6-5, Germania-Olanda, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: arriva prima a 6 il tedesco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Ancora l’ennesimo errore di dritto in palleggio di, la chiave del match.0-15 In rete lo slice di Van de.6-5 Non risponde di rovescio Van de. Avanti il!A-40vincente!40-40 Serve&volley sulla seconda, infilato dal clamoroso lob di dritto in controbalzo.40-30 Clamorosa seconda al corpo vincente.30-30 Continua a rischiare la seconda. Doppio fallo (3°).30-15 ACE (10°)!!15-15 Serve&volley comodo!0-15 Risposta di rovescio vincente addirittura dell’olandese.5-5 Bravo, servizio dritto e smash Van de.40-30 Grandissimo rovescio diagonale vincente30-30 Gratuito di dritto Van de.30-15 Non rispondesulla seconda e di dritto, non una novità nel match.