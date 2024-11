Panorama.it - L’Italia vince, ma l’Europa è a pezzi. Così il mondo ci mangerà in testa

La nuova Commissione è fatta. Il prossimo 27 novembre in occasione della plenaria di Strasburgo riceverà l’ok definitivo dal Parlamento e potrà cominciare a lavorare. Sesi può dire. Il fuoco incrociato tra i due vice presidenti esecutivi, Raffaele Fitto e Teresa Ribera, è cessato soltanto alle 23 di mercoledì sera, ma la maggioranza Ursula ne è uscita, oltre che rotta, senza un pezzo: quello dei Verdi, i quali hanno deciso di sfilarsi e non votare il pacchetto la prossima settimana. Infatti fino a mercoledì sera sono girate lettere bollenti tra socialisti, Renew e i sinistri di Left. Primo aspetto: il continuo attacco da parte del Pd nei confronti di Fitto. Attacco che nemmeno l’intervento di Sergio Mattarella è riuscito a far rientrare. Nella lettera inviata dal gruppo S&D e Renew alla Commissione si legge espressamente la condanna della scelta del nostro ministro nel ruolo di vice esecutivo.