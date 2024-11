Sport.quotidiano.net - L’allenatore avversario. Stellone: "Saranno decisivi i duelli individuali»

Robertolo ricorda bene un derby tra Rimini e Vis Pesaro, quello dello scorso campionato al ‘Neri’ perso dai suoi. "Era la mia prima partita – dice – a livello mentale è stato pesante, perché in pochi minuti siamo passati da una possibile vittoria (il palo di Di Paola, ndr) a una sconfitta ingiusta, con quel gol viziato da un fallo evidente. Ma quello è il passato e noi dobbiamo pensare all’oggi". Un oggi, molto diverso da ieri. "Quella di Buscè è una squadra che gioca bene, costruisce dal basso, palleggia molto – dice il tecnico della Vis –. Cerca di chiamarti fuori per poi andare a verticalizzare. Dovremo essere bravi a pressare, non perdere la pazienza, compattarci quando serve anche in dieci dietro alla palla". Con il giusto atteggiamento. "Determinazione e grande attenzione su tutto – predica–.