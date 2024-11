Inter-news.it - La Serie A scende in campo contro la violenza sulle donne: l’iniziativa per la 13ª giornata

LaA combattela. La tredicesimavedrà inunadi importanti iniziative previste dalla campagna “#unrossoalla”.SENSIBILIZZARE – LaA sfrutta la propria risonanza per sensibilizzare il pubblico italiano su un tema importante e delicato come quello dellale. Il tredicesimo turno di campionato, che avrà inizio con Verona-Inter di domani pomeriggio, arriva in concomitanza con laInternazionale per l’eliminazione dellaleche, come di consueto, si celebra il 25 novembre. Per l’occasione laA prepara delle iniziative raccolte nella campagna #unrossoalla, con la quale lancia un segnale di vicinanza a tutte levittime di abusi e violenze.LaA si colora di rosso nella 13ªper combattere laleUN MESSAGGIO CHIARO – Sul comunicato della LegaA si legge: «LegaA e WeWorld hanno rinnovato, anche quest’anno, il loro impegno promuovendo l’8ª edizione della propria Campagna di Sensibilizzazione Nazionale #UNROSSOALLA, per opporsi e combattere ogni forma die sopruso, fisico e psicologico, nei confronti delle