JD lancia la campagna di Natale Family

Coinvolta anche Ana MenaLanatalizia 2024 di JD, leader nell’abbigliamento e scarpe streetwear, si intitola “” ed è un omaggio inclusivo e moderno alle diverse forme di famiglia. Il concetto chiave è la celebrazione dei legami autentici, biologici o scelti, che definiscono la stagione natalizia.Il cuore della: “Portrait”JD ha prodotto un filmato speciale, “Portrait”, con protagonisti celebri come Central Cee, Maya Jama, Paddy the Baddy, Trent Alexander-Arnold e il gruppo Beta Squad, che condividono storie personali di connessioni familiari. La colonna sonora “Wanna” di Jamie XX sottolinea il messaggio di unione. Per l’Italia, i volti dellasono il rapper emergente Kid Yugi e la cantante spagnola Ana Mena, entrambi simboli di autenticità e stile contemporaneo.