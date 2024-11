Notizie.com - Il vero motivo per cui Kate Middleton e il principe William hanno lasciato la loro casa di Londra: tutti senza parole

Cosa si nasconde dietro la decisione dele della consortedi lasciare la? I traslochi non sono certo cosa semplice per i Reali d’Inghilterra. Uno spostamento di dimora deve essere giustificato da un validosoprattutto quando si lascia un lussuosissimo appartamento di. Ile la mogliepreso questa decisione due anni fa, perché?Ilper cuie illadi(Notizie.com)L’anno complesso per la famiglia Reale sembra non finire più. il 13 ottobre due ladri sono riusciti a penetrare nell’ormai appurato poco inviolabile castello di Windsor superando ogni misura di sicurezza., George, Charlotte e il piccolo Louis dormivano a pochi passi, nell’Adelaide Cottage.