Quotidiano.net - Il ritorno in pubblico di Kate, i prossimi impegni della principessa in rinascita

Leggi su Quotidiano.net

A due mesi dalla conclusionechemioterapia, annunciata da lei stessa con un video commovente, laCatherine, moglie del principe William, erede al trono inglese, sta fortunatamente meglio e sta tornando sempre di più sotto i riflettori in occasione di alcuniistituzionali. Concerto di Natale Dopo essere apparsa accanto al marito e al suocero, re Carlo III, in occasione del Remambrance Day, il GiornoMemoria in cui il Regno Unito commemora i suoi caduti in guerra nel primo e nel secondo conflitto mondiale, la Middleton si sta preparando al Concerto di Natale che sarà registrato a Westminster Abbey il 6 dicembre e che sarà poi trasmesso in televisione alla Vigilia. Per il 2025, inoltre, il principe e ladel Galles hanno in programma un tour reale con tappa anche in Italia.