Gaeta.it - Giornata di prevenzione del diabete: iniziativa gratuita a Torre del Greco

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’volta a sensibilizzare la popolazione sul rischio disi svolgerà adelil prossimo 24 novembre. Promossa dall’ASL Napoli 3 Sud, con il supporto del Comune, questaoffre ai cittadini l’opportunità di valutare il proprio stato di salute in modo gratuito e accessibile.Dettagli delladiL’evento avrà luogo in piazza Santa Croce dalle 9 alle 13. Gli abitanti della zona potranno partecipare senza alcun costo per effettuare una serie di controlli mirati al calcolo del rischio di sviluppare ilnei prossimi dieci anni. L’si colloca all’interno di un più ampio programma di, con l’obiettivo di educare i cittadini e fornire loro strumenti utili per una vita più sana.Durante la, i partecipanti saranno guidati attraverso un percorso di analisi che inizia con la misurazione di diversi parametri antropometrici.