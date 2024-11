Ilgiorno.it - Gerry Scotti, il manager mancato: “Sognavo gli Usa. Bocciato in Rai. Quando passo da piazzale Corvetto guardo ancora verso la finestra di mia mamma”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – “La vita ha scelto per me. Ho raccolto gli appunti di un uomo che ha provato a vivere. Probabilmente avrei potuto fare più esperienze, però non mi lamento”. A parlare è– nato Virginio, 68 anni, dna della campagna pavese sviluppato a Milano, popolarissimo conduttore televisivo, già deejay radiofonico, neo influencer sui social network, per tutti lo zio– che si è raccontato nel libro “Quella volta. Un viaggio nel passato di tutti noi” (Rizzoli). Se dovesse ripercorrere una delle stagioni della vita? “Direi alla Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, i più divertenti, formativi: gli anni ‘80, periodo piuttosto bistrattato dai puristi. E forse a ragione: eravamo molto sfarzosi, chiassosi, indossavamo vestiti sgargianti, con le spalle larghe. Ma allora è stato prodotto tutto ciò di cui ora usufruiamo”.