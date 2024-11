Ilfattoquotidiano.it - Francesca Deidda uccisa dal marito: la confessione di Igor Sollai a 6 mesi dal delitto. Dubbi sul movente

dal. Laagli inquirenti è arrivata dopo un interrogatorio di oltre quattro ore in carcere, da parte del sostituto procuratore Marco Cocco., 42 anni, era scomparsa il 10 maggio scorso da San Sperate, nel Cagliaritano, e ritrovata cadavere il 18 luglio all’interno di un borsone nero da calcio, nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125.Finora ilsi era sempre detto innocente, nonostante gli elementi raccolti a suo carico dagli inquirenti fossero stati fin da subito schiaccianti. Il 43enne autotrasportatore è in carcere dall’8 luglio con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Da quanto si apprende,ha descritto nei dettagli come ha ucciso la moglie e come ha nascosto il suo corpo.