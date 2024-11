Gaeta.it - Cresce l’attenzione verso le malattie reumatologiche con la corsa di sensibilizzazione a Rimini

Facebook WhatsAppTwitter In Italia, lerappresentano un insieme complesso di oltre 200 patologie, molte delle quali risultano difficili da diagnosticare. In media, i pazienti devono passare attrasette specialisti prima di arrivare a un reumatologo. In questo contesto di ricerca e approfondimento, la Sir, Società Italiana di Reumatologia, ha organizzato un evento non competitivo ail 27 novembre, occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione primaria.: tempi di diagnosi preoccupantiGiandomenico Sebastiani, presidente della Sir, sottolinea quanto sia cruciale una diagnosi tempestiva. Le stime evidenziano che il tempo medio per individuare patologieè notevolmente lungo: tra cui i 7 anni per l’artrite psoriasica, 5 anni per la spondilite anchilosante, 3 anni per la sclerosi sistemica e 2 anni per l’artrite reumatoide.