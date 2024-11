Udine20.it - Cividale: nelle Valli del Natisone acqua non potabile, la protesta dei cittadini esasperati

Leggi su Udine20.it

Un errore di manutenzione su una pompa dell’acquedotto di Savogna, attribuito dal Consorzio Acquedotto del Friuli Centrale (CAFC) a un ente tecnico esterno che avrebbe utilizzato una miscela di solvente errata, ha provocato un inquinamento da idrocarburi, mettendo in ginocchio diverse frazioni dei comuni di Savogna e Pulfero,del. Il 16 ottobre 2024, i sindaci dei due comuni hanno emesso un’ordinanza sulla non potabilità dell’, a causa della presunta contaminazione da idrocarburi.A oltre 37 giorni dall’incidente, la situazione resta irrisolta. In molte abitazioni l’continua a emanare odori sgradevoli, mentre le istituzioni locali non sono riuscite a fornire soluzioni definitive. La popolazione, direttamente coinvolta in questa emergenza che interessa una risorsa primaria come l’, esprime crescenti dubbi e perplessità sulla gestione del problema, mettendo in evidenza la necessità di interventi urgenti e concreti.