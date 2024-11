Lanazione.it - Casole e il fotovoltaico. La battaglia prosegue. Ribadito il ‘no’ al progetto

continua la lotta sul. Per ora sembrerebbe che il responsabile della realizzazione non intenda aprir bocca sull’argomento. Il comitato del ‘No al parcovicino a Cavallano’ continua con i suoi incontri ed anche il primo cittadino Andrea Pieragnoli non si ferma e va avanti. "Il gruppo di maggioranza ‘Futura’ ha prodotto un documento ufficiale che è stato sottoposto ai gruppi di opposizione per avviare un confronto costruttivo sul tema – afferma il sindaco di–. Ad oggi, i gruppi di opposizione non hanno ancora risposto in merito. Tuttavia,Futura auspica che si possa giungere nel minor tempo possibile a un documento condiviso tra maggioranza e opposizione, nell’interesse della comunità e del territorio". "Come amministrazione – continua – ribadiamo la nostra ferma contrarietà alavanzato dalla multinazionale estera per la realizzazione di un campoin area agricola, a meno di 500 metri dalla zona industriale.