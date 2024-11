Unlimitednews.it - Auto, mercato europeo fermo a ottobre

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Ilmobilisticorimane di fatto stagnante, con 1 milione e 41.600 immatricolazioni e un aumento dello 0,1% rispetto all’anno scorso. Secondo i dati dell’Unrae, nei primi 10 mesi del 2024 si registra un leggerissimo incremento dello 0,9% con un saldo di 96.500in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Sia asia nei primi dieci mesi dell’anno, l’Italia mantiene la quarta posizione tra i cinque mercati europei principali, dopo Germania, Regno Unito, Spagna e prima della Francia. Per quanto riguarda le vetture elettriche l’Italia è all’ultimo posto, sia a, con una quota del 7,4% sia nei dieci mesi con una quota del 7,3%. Per il Direttore Generale di UNRAE, Andrea Cardinali “il percorso di transizione energetica appare attualmente non univoco tra i vari Paesi membri.