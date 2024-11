Lanazione.it - Asciano si ferma, lo strazio dei familiari per Camilla: “Fai buon viaggio piccolo angelo”

Siena, 22 novembre 2024 – “si èto. E’ in lutto”. La basilica di Sant’Agata non è ancora gremita, alle 14.40, quando il sacerdote invita già a pregare per la piccola. Nella foto appoggiata sopra la minuscola bara bianca il volto della bambina di soli 17 mesi è sorridente, illuminato dal vestitino rosa che le piaceva tanto. Tutto intorno mazzi di fiori. E lodella separazione, solo fisica perché resterà sempre nel cuore dei suoi cari. Non sanno darsi pace della tragedia, legata all’ingestione accidentale di una pila a bottone, su cui ora indaga la procura. La bandiera del Comune è listata a lutto. Bar e ristoranti già alle 14,30 si affrettano a chiudere il locale. In segno di rispetto per quel dolore che è diventato dell’intera comunità. Alle 14,30 regna il silenzio nel corso del paese che sfocia alla scalinata della basilica di Sant’Agata.