Colombia Albanese | ' Collaborare con la Cpi non è terrorismo'

La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi, Francesca Albanese, ha messo in discussione le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro di lei, sostenendo che collaborare con la Corte penale internazionale, la Cpi, non può essere considerato un atto di terrorismo. Albanese è stata recentemente sanzionata da Washington per la sua collaborazione con la Cpi "in iniziative per indagare, arrestare, detenere o processare cittadini degli Stati Uniti o di Israele ", ha dichiarato il segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, precisando che né gli Usa né Israele fanno parte dello Statuto di Roma, da cui nasce la Corte penale internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

