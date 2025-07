Nuovo allenatore Juventus GdS cominciano ad aleggiare le prime ombre su Tudor | se la nuova stagione non dovesse partire bene spunta quell’alternativa suggestiva! Il nome

Nuovo allenatore Juventus, si pensa giĂ a un’alternativa a Tudor: se le cose non dovessero andare per il meglio, è pronto lui. Dopo la fine della sua avventura con la nazionale italiana, Luciano Spalletti si ritrova senza una squadra e con il futuro professionale ancora da stabilire. L’ex tecnico del Napoli, che ha riportato gli azzurri a vincere uno scudetto 33 anni dopo, è ora in una fase di riflessione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo nome sarebbe molto gradito alla Juventus, che potrebbe considerarlo per la guida tecnica qualora Igor Tudor non dovesse partire con il piede giusto nella nuova stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juventus (GdS), cominciano ad aleggiare le prime ombre su Tudor: se la nuova stagione non dovesse partire bene, spunta quell’alternativa suggestiva! Il nome

In questa notizia si parla di: allenatore - juventus - tudor - cominciano

Juventus, Conte nuovo allenatore: primo rinforzo dal Real Madrid - Sta nascendo gradualmente la nuova Juventus ed il primo nome della lista per la panchina è quello di Antonio Conte.

Tudor è soddisfatto della Juventus allenata fino ad ora? «Non sono mai contento, un allenatore deve essere così. Ma…» - di Redazione JuventusNews24 Tudor ha parlato così di quanto sia soddisfatto o meno della sua Juventus nella conferenza stampa pre Lazio.

Inter, Inzaghi ai saluti: l’ex Juventus nuovo allenatore - L’Inter sta pensando sicuramente al presente ma anche al futuro ed in tal senso arriva un colpo di scena.

Juve su Chabot: Tudor vuole l’ex Samp, la trattativa con lo Stoccarda In casa Juve tornata di moda un’altra vecchia conoscenza della Serie A, Jeff Chabot, che con Tudor oltre al ruolo (centrale) condivide la stazza fisica: 195 centimetri d’altezza, due i Vai su Facebook

Scossa Juve, Tudor sembra Inzaghi!: tutti contro l'atipico Motta in tv; La prima Juventus di Tudor rialza la testa e batte il Genoa: Yildiz decisivo con un gol magnifico; La Juve chiama Mancini: le richieste dell'ex ct e le alternative a Thiago Motta.

Juventus, come cambia lo staff di Tudor: Troiano, Ragnacci e non solo, novità anche tra i fisioterapisti - Non tanto per ciò che riguarda la squadra, almeno per ora, visto che l'unico volto nuovo. Si legge su ilbianconero.com

Juventus, Tudor completa il suo staff: chi sono Troiano e Ragnacci. Arrivano anche altri professionisti - Il tecnico dei bianconeri amplia la sua rete di collaboratori con volti nuovi ora che il suo incarico è diventato permanente ... Secondo calciomercato.com