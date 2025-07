Milano inchiesta urbanistica | 74 indagati anche il sindaco Sala Giorgia Meloni | Dimissioni non automatiche

Sono 74 gli indagati della maxi inchiesta sull'urbanistica di Milano, circa 50 in più delle persone e delle società che mercoledì sono state perquisite dalla guardia di finanza per sequestrare documenti, mail, telefoni e dispositivi. I nomi più noti sono quelli del sindaco Giuseppe Sala, l'assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, su cui pende la richiesta di arresti domiciliari come per l'imprenditore Manfredi Catella, o Stefano Boeri, ma ci sono numerosi impresari, manager e rispettive società come Paolo Bottelli per la sgr di Blackstone, Kryalos, Gianpiero Schiavo per Castello sgr, professionisti e architetti di fama come Patricia Viel e Antonio Citterio e Alessandro Scandurra, oltre a ex membri della commissione paesaggio L'articolo Milano, inchiesta urbanistica: 74 indagati, anche il sindaco Sala. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Milano, inchiesta urbanistica: 74 indagati, anche il sindaco Sala. Giorgia Meloni: “Dimissioni non automatiche”

In questa notizia si parla di: milano - inchiesta - urbanistica - sindaco

Inchiesta Curve a Milano, altri sette arresti per usura ed estorsioni: i capi ultrà e «la cosca». Il nuovo scenario - Continuano gli arresti a Milano nella maxi inchiesta della Procura del capoluogo lombardo sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittÃ

L'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Meloni: "Il sindaco Sala decida in base alla capacità di governare al meglio": La premier al Tg1: "Un avviso di garanzia non porta a un automatismo di dimissioni" #ANSA https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2025/07/17/urb Vai su Facebook

L'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Meloni: "Il sindaco Sala decida in base alla capacità di governare al meglio": La premier al Tg1: "Un avviso di garanzia non porta a un automatismo di dimissioni" #ANSA https://ansa.it/lombardia/notizie/2025/07/17/urbanisti Vai su X

Caso urbanistica a Milano, proteste in Consiglio contro Sala. Meloni: «Decida in base alle capacità , no all'automatismo avviso di garanzia-dimissioni» | Le ultime notizie in diretta; Milano, media: Sala indagato. Chiesti i domiciliari per assessore Tancredi e costruttore Catella; Inchiesta urbanistica, una nuova Tangentopoli? Ecco le reazioni.

Inchiesta urbanistica, FdI e Lega chiedono dimissioni del sindaco Sala. Contestazioni dei cittadini a Palazzo Marino - Così si è aperta la seduta odierna del Consiglio comunale milanese, alla luce degli ultimi ... msn.com scrive

Inchiesta urbanistica a Milano, il sindaco Sala respinge le accuse. Gli indagati sarebbero più di 70 - Due i reati contestati al sindaco di Milano, "false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone" e concorso in "induzione indebita a dare o promettere utilità" ... Lo riporta msn.com