Juventus | amichevole tra Prima Squadra e Next Gen

Un evento per unire presente e futuro La Juventus si appresta a regalare un momento speciale con l'amichevole tra la Prima Squadra e la Juventus Next Gen, in programma il 13 agosto 2025 all'Allianz Stadium.

Juventus Under 16, vittoria in amichevole 4-1 contro il Sion: ecco i marcatori del match dei bianconeri di mister Grauso - di Redazione JuventusNews24 Juventus Under 16, grande vittoria contro gli svizzeri del Sion per 4-1: Paonessa scalda il motore in vista del ritorno dei quarti contro il Genoa.

Juventus, Prima Squadra e Women: ufficiale la doppia amichevole a Dortmund. Il comunicato del club bianconero. Info e dettagli - di Redazione JuventusNews24 Juventus, doppia amichevole a Dortmund: è ufficiale l’evento, c’è il comunicato da parte del club bianconero.

Juventus, è grande attesa per l’amichevole contro il Borussia Dortmund: prevendite già in corso! Il numero dei tagliandi staccati è da capogiro! Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Juventus, l’amichevole contro il Borussia Dortmund è per le grandi occasioni: staccati già 40.

Dopo il successo dello scorso anno, torna l’amichevole tra la Prima Squadra bianconera e la Juventus Next Gen Il match si terrà all’Allianz Stadium, alle ore 18:30 del 13 agosto ? I biglietti sono già disponibili #Juventus #NextGen #SpazioJ Vai su X

