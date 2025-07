Netanyahu dice che Israele ha bombardato la chiesa a Gaza per errore | Ogni vita persa è una tragedia

Israele è "profondamente dispiaciuto" per il "colpo vagante" che ha colpito la chiesa della Sacra famiglia a Gaza. Lo ha detto l'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Dopo l'attacco, con tre vittime, sarebbe stato Donald Trump a telefonare al premier e chiedergli chiarimenti. Israele ha detto che sta "indagando". 🔗 Leggi su Fanpage.it

