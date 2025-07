Ragazzino in monopattino investito morto a 16 anni

Non ce l?ha fatta Federico Moschetti, il sedicenne di Gioia del Colle investito da un?auto nella notte tra sabato e domenica scorsi in via dei Peuceti, alla periferia della cittadina,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ragazzino in monopattino investito, morto a 16 anni

