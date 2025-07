Strage di Corinaldo il procuratore | La fuga di Cavallari era pianificata

“Quello che vi posso dire è che è stata un’evasione non estemporanea. Studiata, programmata, progettata. Il che lascia intendere che ci sia poco spazio per i ripensamenti. Sono le parole di Roberto Rossi, procuratore generale della Corte di Appello a proposito della cattura in Spagna di Andrea Cavallari, 26 anni di Modena, tra gli autori della strage di Corinaldo, che ha visto la morte di 6 persone e oltre 59 feriti l’8 dicembre del 2018, dopo le 20.30, durante un concerto trap. “La chiave è stata la collaborazione, attiva di tutto. Non dimentichiamo le vittime e le loro famiglie, quello che è successo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage di Corinaldo, il procuratore: “La fuga di Cavallari era pianificata”

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

Sparito il condannato per la strage di Corinaldo, il fratello di Benedetta: “Perché era senza scorta? Mi sento preso in giro” - Pesaro, 7 luglio 2025 – “Mi sono sentito preso in giro”. È il grido di dolore e indignazione di Francesco Vitali, fratello di Benedetta, 15 anni, una delle vittime della tragica notte dell’8 dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo.

