A scuola di ambiente. I bambini piantano alberi nel cortile dell’Infanzia

"Una giornata per riflettere sull’importanza della tutela ambientale e del nostro territorio! Come amministrazione, ci impegniamo a promuovere politiche di tutela del verde pubblico e sensibilizzazione ambientale, grazie soprattutto alle associazioni attive nel nostro Comune come Plastic Free". Questo il commento di Giordana Tomassini, assessore all’di Corciano, al termine della mattinata ludico-didattica che ha coinvolto i ragazzi delle scuole del territorio in occasione della Giornata Nazionale degli. L’iniziativa, sostenuta dal Comune e realizzata dall’Associazione Plastic Free, rappresentata dalla referente provinciale Marianna Bicchi e dalla referente locale Eleonora Favilli, è stata anche l’occasione per lanciare "Il Progetto", dedicato proprio alle scuole, coinvolte attraverso la piantumazione un albero.