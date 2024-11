Sport.quotidiano.net - Volley B maschile: alle 21 al PalaSavena i rossoblù cercano di mantenere la vetta della classifica. L’Hokkaido vuole mettere la sesta. Guarnieri: "Modena è forte a muro»

Infilata la quinta vittoria consecutiva, la Hokkaido ora punta a non fermarsi. Tenersi stretta lae passare da sorpresa ad aspirante big per la lotta playoff: è questo l’obiettivo ancora non dichiarato del gruppo, atteso da un nuovo esame e dal primo turno infrasettimanale.21, al, arriva, formazione che i ragazzi di coachhanno affrontato e sconfitto due volte in pre season.è la squadra più giovane del campionato, seguita da Bologna. "I nostri avversari sono una squadra giovane con delle caratteristiche fisiche di livello molto alto, ma come capita spesso nelle squadre inesperte alternano picchi di gioco molto alti ad altri altrettanto bassi". La continuità è stata il punto di forzaHokkaido fin qui, che in capitan Ronchi, nello schiacciatore Bernardis e nell’opposto Ricci Maccarini ha avuto attaccanti da doppia cifra di media a partita.