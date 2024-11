Secoloditalia.it - Un albero per Falcone al Circeo: Fratelli d’Italia inaugura gli Stati Generali dell’Ambiente

Leggi su Secoloditalia.it

Sabaudia ha fatto da cornice a un evento dal forte valore simbolico e concreto: l’apertura deglie dell’Energia, promossi dai gruppi parlamentari di Camera e Senato dicon la collaborazione del gruppo Ecr. Nel cuore del Parco nazionale del, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, è stata piantata una talea del ficus noto come l’della Legalità, cresciuto a Palermo dopo la strage di Capaci, per onorare la memoria di Giovanni. Accanto, un corbezzolo, pianta simbolo dell’identità italiana.Un gesto evocativo, un’impegno concretoUn gesto dal forte impatto evocativo, che incrocia la celebrazione della natura con l’impegno per i valori fondanti della Repubblica.«Glicoincidono con la Giornata nazionale degli alberi, un’occasione per riflettere sul valore inestimabile di questi custodi del pianeta», ha dichiarato Claudio Barbaro, sottosegretario al Ministeroe della Sicurezza energetica.