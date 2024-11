Unlimitednews.it - TopNetwork ad “Ambiente Lavoro” con nuove soluzioni per la sicurezza

BOLOGNA (ITALPRESS) – Lasulè un tema fondamentale e la tecnologia sta giocando un ruolo sempre più cruciale nel ridurre i rischi.E’ uno degli argomenti affrontati a Bolognafiere, ad, evento di riferimento per chi vuole approfondire il tema della prevenzione degli infortuni e malattie professionali. In questo contesto la tech companyha presentato le suedi punta.Gli smart DPI, ovvero i Dispositivi di Protezione Individuali potenziati da tecnologie di comunicazione, supportano le aziende nel controllo e monitoraggio del personale impegnato all’interno di cantieri e impianti. Anche la realtà virtuale e quella aumentata offronoinnovative per migliorare la.“Il tema dellasul– afferma Massimiliano Dionisi, account manager di– è sempre più sentito perchè è necessario andare a coprire un gap ormai divenuto intollerabile.