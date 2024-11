Gqitalia.it - Thierry Henry ha onorato la moda italiana sul red carpet del Men of the Year di Parigi

Anche dopo i Giochi Olimpici di2024,continua a brillare. L'ex calciatore, diventato allenatore della squadra francese Under 21, è stato uno degli ospiti d'onore della cerimonia Men of thedi quest'anno, organizzata da GQ France al Plaza Athénée di.Se in campo l'ex attaccante dei Bleus era famoso per la sua eleganza con il pallone tra i piedi, anche sul tappeto rossono non è stato da meno.ha infatti optato per la sobrietà, indossando un abito Gucci.Hommes de l'année GQ 2024© Pascal Le Segretain/Getty ImagesÈ stato quindi in un completo grigio antracite che l'icona del calcio mondiale ha aperto il reddei premi Men of the, con una giacca con revers a lancia abbellita da una pochette nera e un paio di pantaloni abbinati.