Ilrestodelcarlino.it - Sei milioni per Palazzo Barozzi. Ma non mancano le polemiche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Oltre seidi euro per l’acquisto, il recupero e la valorizzazione di". Si è presentata così ieri in conferenza stampa la Fondazione di Vignola, annunciando l’acquisto delper molti versi più importante e senz’altro il più iconico della città, che si affaccia proprio di fronte alla rocca. Del resto, perché sia lì non è un caso: fu costruito a metà del Cinquecento per volontà di Ercole Contrari il Vecchio su progetto di Jacopo, in piena sintonia con la sensibilità del tempo, quando la nobiltà preferiva residenze più comode e funzionali rispetto ai castelli che aveva abitato nei secoli addietro. Ma tornando al tema della conferenza di ieri, avvenuta alla presenza della presidenza della Fondazione di Vignola, Carmen Vandelli, del vescovo di Modena, mons.