Lanazione.it - Riconsegnato alla comunità un dipinto della Pieve di Galatrona

Arezzo, 21 novembre 2024 – Stamani tolto il velo al“Madonna con Bambino e i Santi Francesco e Macario” di autore ignoto toscanoprima metà del XVII secolo. Il quadro, un olio su tela di dimensioni cm. 172 x 124 con cornice in legno modanato e, è stato restaurato e verrà ricollocato nella sua attuale ubicazione nelladi San Giovanni Battista dia Mercatale Valdarno. Nel quadro sono rappresentati la Vergine col Bambino, circondata da cherubini; in atto di adorazione ci sono S. Francesco e S. Macario abate con il teschio in mano e il libro appoggiato a terra; sullo sfondo è raffigurato un castello fortificato e turrito, identificato col vicino castello di, dcui chiesa distrutta intitolata a San Macario eVergine Maria proviene il