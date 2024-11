Thesocialpost.it - Raffaele Fitto nominato vicepresidente Ue, la rabbia di Ilaria Salis: “Accordo-farsa, voterò contro”

Dopo un lungo e drammatico tira e molla durato settimane, alla fineè riuscito a farsi nominaredella Commissione europea. La decisione di Ursula von der Leyen rischia però di spaccare la sinistra italiana ed europea. Anche se il gruppo Socialista a Bruxelles alla fine voterà per, l’eurodeputatanon ci sta e annuncia con un lungo post su X l’intenzione di non votare per il fedelissimo di Giorgia Meloni. Ma lapunta il dito anchei suoi “compagni”.Leggi anche: Nomina, la furia di Giorgia MeloniElly Schlein: “Pd antitaliano”Il post al vetriolo dila nomina di“Alla fine, com’era tristemente prevedibile, è successo: i Commissari designati sono stati approvati. – inizia così il post di– Il processo decisionale è stato una vera: accordi sottobanco, scambi reciproci, audizioni svuotate di ogni significato.