Cityrumors.it - Piovono telefonate col “+34”, attenzione a rispondere: ecco cosa si rischia

Da settimane, se non qualdi più ci sono tantecon prefisso spagnolo sui cellulari, la polizia e la finanzaconsiglianoI telefonini sono tanto comodi, ma allo stesso tempono di portare anche tanti guai. Sta diventando sempre più uno strumento da cui a volte bisogna difendersi anche perché le truffe sono all’ordine del giorno e non fanno che aumentare quotidianamente.col “+34”,si(Ansa Foto) Cityrumors.itDa qualche tempo a questa parte, al di là delle solite truffe che vengono fatte al telefono, ce ne è una che sta aumentando a dismisura, tanto che gli esperti ci tengono a mettere in allarme le persone a non cascare in nessun tranello e il pericolo è tanto, anche perché stanno arrivando ogni giorno sui telefonini di tanti italiani chiamate col prefisso +34.