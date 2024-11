Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Junior Spider, il suv che piace, ma che non arriva

Suv, suv e solo suv? La moda del momento sembra essere questa, ma non è detto che in ogni forma e declinazione questi possanore. E’ il caso delle vetture senza la capote che negli ultimi anni hanno perso consensi ed anche proponendole in versione con assetto rialzato. Facciamo alcuni esempi. La Range Rover Evoque Cabrio ha cessato di esistere per le scarse vendite, lo stesso discorso vale per la Volkswagen T-Roc Cabrio, bella quanto incompresa. Insomma parliamo di un segmento che è nato già di nicchia e che ha solo perso consensi nel tempo.L‘a cielo aperto ola vedreste bene a listino? Sicuramente l’auto garantirebbe un enorme visibilità e ritorno mediatico. Ovviamente i costi si sviluppo e produzione non sarebbero proprio bassi ed è questo il motivo per cui una vettura del genere non la vedremo a listino.