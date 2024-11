Cityrumors.it - Manovra 2025, tutti gli emendamenti chiesti dalla maggioranza

Leggi su Cityrumors.it

Una lista diche ha ampiamente superato le aspettative, laha espresso chiaramente le proprie richiesteNatale si avvicina e i bambini iniziano già a scrivere le proprie letterine per quel grosso, bianco e rosso omaccione chechiamano ‘Babbo’ e che nella notte tra il 24 e il 25 vola con la sua slitta, guidata da renne voltanti, sopra tutte le città del mondo. Ma non solo. Sì, perché anche i più grandi stanno componendo le proprie liste, soprattutto se si guarda alladi governo dove ognuno ha preparato una serie di desiderata già consegnati sul tavolo della commissione Bilancio della Camera tra martedì e mercoledì. Un’enorme serie disegnalati da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati.Gli: bonus per i figli, flat tax e fondi per lo Stretto (Ansa Foto) – Cityrumors.