Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo 2-1, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: break e contro-break in avvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER IN(2° MATCH DALLE 17.00)LADEL DOPPIODI(3° MATCH DALLE 17.00)30-40 Servizio a uscire e diritto di: in rete il recupero in back di.15-40 L’azzurro comanda da fondo e alla fine sfonda con il diritto dal centro.15-30 Largo il rovescio lungolinea di. Ancora diversi back di rovescio giocati da.Let sulla seconda.15-15rallenta con il back di rovescio e va a segno con uno stupendo diritto lungolinea.15-0 Continua a sbagliare, stavolta in rete il diritto lungolinea.invece ha iniziato a trovare continuità da fondo.2-1 Largo il diritto diin uscita dal servizio. Immediatodi. Troppi errori gratuiti per l’no.