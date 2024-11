Thesocialpost.it - “La doccia calda fa male”: ecco perché. L’allarme degli esperti sul New York Times

Amanti delle docce calde, brutte notizie per voi. Al di là delle tante proprietà benefiche che questa pratica possiede, nessuno parlaeffetti negativi per la pelle e i capelli e che a lungo andare possono sfociare in problemi anche seri. Ma facciamo chiarezza: a lanciareè un articolo pubblicato dal New York Times in cui diversi dermatologi spiegano, scientificamente,lanon fa bene. Secondo glicontattati dal quotidiano, l’acqua, unita a prodotti ricchi di profumi e sostanze più aggressive, può danneggiare la barriera cutanea. Sull’epidermide c’è uno strato fondamentale per la protezione della nostra pelle: il mantello acido, composto da acqua e lipidi, dunque oleoso per trattenere l’umidità prodotta dalle ghiandole nei pressi dei follicoli piliferi.