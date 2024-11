Quotidiano.net - Kiev nella Nato, Merkel disse no. “Come dichiarare guerra allo zar”

Roma, 21 novembre 2024 – Angela, la Sfinge, ha parlato. Ha messo fine al suo lungo silenzio, ed è un ritorno rumoroso, che potrebbe rappresentare un guaio non da poco per il suo successore, Olaf Scholz. Per la prima volta l’ex cancelliera rivela il retroscena di una delle sue decisioni più controverse: quella di aver bloccato l’adesione dell’Ucraina allaal vertice di Bucarest del 2008. Una mossa che con lad’invasione di Vladimir Putin le costa oggi un prezzo politico altissimo: sin dall’ingresso dei tank russi è sul banco degli imputati per la “politica del dialogo” nei confronti della Russia, tanto da gettare un’ombra pesante sulla sua eredità storica. Ora difende con veemenza quella scelta: “La flotta di Mosca era stazionata in Crimea, un tale intreccio con le strutture militari russe non c’era stato con nessuno dei candidati ad entrare nell’Alleanza Atlantica”, scrivenel libro di memorie Libertà, che martedì prossimo uscirà in contemporanea in 30 Paesi e del quale il settimanale Die Zeit ha pubblicato una voluminosa anticipazione.