Iodonna.it - Il 25 luglio 1978, la nascita di Louise Joy Brown, la prima "bambina in provetta", grazie a una delle più grandi scoperte mediche che ha cambiato per sempre la vita di milioni di persone in tutto il mondo, deve ancora lottare per affermarsi

Leggi su Iodonna.it

Il 25, ladiJoy, lain” (a lei è dedicata la nuova serie Netflix in uscita domani), ha segnato un punto di svolta epocale non solo nella storia della medicina riproduttiva, ma anche nella percezione sociale dell’infertilità. La fecondazione in vitro, infatti, un tempo considerata una procedura sperimentale e controversa, è diventata una realtà perdi coppie inil, contribuendo a cambiare profondamente il modo in cui la società affronta il tema della genitorialità. Fecondazione in vitro, parla il professor Greco: «Servono nuove strategie» X Leggi anche › Pma, perché la fecondazione assistita non basta 25una data storicaQuella che oggi chiamiamo FIVET, ovvero fecondazione in vitro, è una tecnica complessa che consiste nella fecondazione in laboratorio dell’ovulo con lo spermatozoo, per poi trasferire l’embrione nell’utero materno.