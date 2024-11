Gaeta.it - Grande evento a Marina di Grosseto: la cerimonia di consegna del Premio Oriana Fallaci

Il 23 novembre 2024, alle 15:30, l'Hotel Terme Marine Leopoldo II didiospiterà unasignificativa: la 18° edizione del. Questa celebrazione è dedicata a riconoscere il lavoro di giornalisti e autori che si sono distinti per il loro impegno nella difesa dei diritti umani e nella scrittura critica, in particolare in relazione ai temi del mondo islamico e dei rapporti con l'Occidente. L'non è solo un tributo all'eredità di, ma anche un invito a riflettere sui valori di libertà e giustizia sociale che ha rappresentato.Il: un riconoscimento di valoreFondato da Armando Manocchia, presidente del Comitato 'Una Via Per', ilha la missione di onorare le opere che hanno dato vita a discussioni culturali e sociali rilevanti.