«Google deve vendere Chrome», la decisione del Dipartimento di Giustizia Usa. Cosa potrebbe cambiare per chi usa il motore di ricerca

Leggi su Open.online

il browserper mettere fine alla sua posizione di monopolista nellaonline. Questo è quanto sostiene ildi(DoJ) degli Usa di fronte al giudice del tribunale distrettuale del distretto di Columbia, l’unità amministrativa federale della capitale, Washington. Secondo il DoJ, equivalente del ministero della, contestualmente alla vendita del programma per accedere al web,dovrebbe condividere dati e risultati dicon i suoi concorrenti per i prossimi dieci anni, consentendo un’apertura del mercato che attualmente Menlo Park controlla per il 90%. Secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg citata da The Verge,dovrebbe anche fornire maggiori possibilità ai siti internet di decidere quali contenuti non possono essere utilizzati nei risultati mostrati dalla propria intelligenza artificiale.